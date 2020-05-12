Trafik canavarını virüs de durduramadı: 4 ayda 543 ölüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik canavarını virüs de durduramadı: 4 ayda 543 ölüm - Son Dakika

Trafik canavarını virüs de durduramadı: 4 ayda 543 ölüm

6 saat önce

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor.

Trafik canavarını virüs de durduramadı: 4 ayda 543 ölüm, System.String[]

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. Dünyayı kasıp kavuran virüs salgını sebebiyle toplumun büyük kesiminin karantinada olmasına rağmen 2020'nin ilk 4 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 106 bin 545 trafik kazasında 60 bin 626 kişi yaralanırken 543 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da 4 aylık dönemdeki kazalarda 15 kişi ölürken, 2 bin 189 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Nisan ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 15 bin 212 kaza meydana geldi. 7 bin 747 kişi yaralanırken 142 kişi hayatını kaybetti. Yılın 4 ayında ise meydana gelen 106 bin 545 trafik kazasında 60 bin 626 kişi yaralanırken 543 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 40 bin 726'sına sürücü kurusu sebep olurken, 3 bin 678 kazaya yaya, 939 kazaya araç, 197 kazaya yol, 568 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu.

Yılın ilk 4 ayındaki kazalardan bin 139'u kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 962 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 610 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 377 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

BURSA'DA 15 KİŞİ ÖLDÜ Resmi verilere göre; yılın 4 ayında Ankara'da 25, Bursa'da 15, İstanbul'da 24 ve İzmir'de 41 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bin 490 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 2 bin 189 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde geçtiğimiz Nisan ayında 205 kazada 279 kişinin yaralandığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada; sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

Dört aylık dönemde ülke genelinde 4 milyon 883 bin 240 sürücü ve yayaya 1 milyar 978 milyon 874 bin 156 lira ceza kesildi. Cezalardan 1 milyar 394 milyon 6745 bin 973 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Ocak - Nisan döneminde alkol alıp direksiyona geçen 48 bin 943 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 356 bin 743 araç ise trafikten men edildi.

(Süleyman Aydın/İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:05 Kaynak: İHA


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