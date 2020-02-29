Trafik çekicileri Mehmetçik için yollara çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik çekicileri Mehmetçik için yollara çıktı - Son Dakika

Trafik çekicileri Mehmetçik için yollara çıktı

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da trafik çekicileri konvoy oluşturarak Mehmetçiğe destek verdi.

Trafik çekicileri Mehmetçik için yollara çıktı, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da trafik çekicileri konvoy oluşturarak Mehmetçiğe destek verdi.


İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 34 kahraman Mehmetçik ve tüm Mehmetçikler için yurdun dört bir yanında destek konvoyları devam ediyor. İstanbul'da akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden haberleşen trafik çekicileri Kavacık'ta bir araya gelerek Türk bayrağı konvoy oluşturdu.


Kavacık'ta bir araya gelen 300'e yakın trafik çekicisi D-100 Karayolu'na çıktı. Kornalara basarak ilerleyen konvoyu gören diğer vatan sevdalısı sürücüler konvoya katıldı. Maltepe sahile kadar devam eden konvoyda 'Tek bayrak, tek vatan' vurgusu yapılırken Mehmetçiğe büyük bir destek verildi. - İSTANBUL

İstanbul, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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