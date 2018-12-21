Trafik Cezalarına 2019 Zam Yapılmayacak
9 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
, TBMM'de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi. Muş, "Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki trafik cezalarında artırım yok." ifadesini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:41 Kaynak: İHA
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