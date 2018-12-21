Son Dakika Haberleri: Trafik Cezalarına 2019 Zam Yapılmayacak

Trafik Cezalarına 2019 Zam Yapılmayacak

9 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi.

Trafik Cezalarına 2019 Zam Yapılmayacak, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi. Muş, "Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki trafik cezalarında artırım yok." ifadesini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:41 Kaynak: İHA

Muş, Mehmet Muş, Güncel
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