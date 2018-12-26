Son Dakika Haberleri: Trafik cezalarına zam yapılmayacak

Trafik cezalarına zam yapılmayacak

18 dakika önce

TBMM'de kabul edilen maddeye göre, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek.

Trafik cezalarına zam yapılmayacak, System.String[]
TBMM'de kabul edilen maddeye göre, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek. Trafik cezaları 2019'da artırılmayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:34 

Fatih Sultan Mehmet, Ekonomi
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