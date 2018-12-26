Trafik cezalarına zam yapılmayacak
18 dakika önce
TBMM'de kabul edilen maddeye göre, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek.
TBMM'de kabul edilen maddeye göre, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet
köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek. Trafik cezaları 2019'da artırılmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:34
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