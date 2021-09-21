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Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir - Son Dakika

Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir

21.09.2021 11:10

Trafikte yapılan hataların bedeli ceza olarak karşımıza çıkıyor. Kaçak geçişte, hız veya kırmızı ışık ihlalinde elektronik denetim sistemi tespitiyle plakaya anında ceza yazılabiliyor. Ancak cezaların iptal edilme ihtimalleri de söz konusu. Sürücünün imzasının olmadığı ve fotoğraf detayının olmadığı tutanaklara itiraz edildiğinde cezanın iptaline karar verilebiliyor.

Hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ihlali, direksiyon başında telefonla konuşma, köprü ve otoyollardan kaçak geçiş gibi hataları yapanlar trafik cezasından kaçamıyor. Özellikle köprü ve otoyolları kullanan sürücüler kaçak geçiş cezalarının gelmesinden dertli. Bunun da farklı nedenleri var. Bazen köprü veya otoyoldaki HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ve OGS'den (Otomatik Geçiş Sistemi) kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Bazen de yeterli bakiyenin bulunmaması nedeniyle ceza kesiliyor. Kesilen cezalar ise aylar sonra tebliğ ediliyor. Bu da ayrı bir mağduriyet oluşturuyor. Bunun için vatandaşın şüpheli hallerde kendi kontrolünü yapması şart.

TEBLİĞ SÜRESİ ÖNEMLİ

Trafik cezaları ise e-Devlet'ten 'araç plakasına yazılan ceza' kısmından sorgulanabiliyor. Sürpriz cezalarla karşılaşmamak için sorgulama yapmakta fayda var. Trafik cezalarına da itiraz hakkı bulunduğunu belirten Avukat Yunus Özak, "Vatandaşlar 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilir" dedi. Trafik cezasının muhatabına tebliğ edilmek zorunda olduğunu vurgulayan Özak, "Bu tebligat ne zaman gelirse, itiraz ve yasal ödeme süresi o zaman başlar. Tebliğ süresi ise trafik ihlalinin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadardır. Aksi takdirde ceza iptal edilir" diye konuştu.

FOTOĞRAF YOKSA İPTAL EDİLİR

Trafik cezalarında cezanın iptalinin söz konusu olabildiğini belirten Özak, "Özellikle sadece memur tarafından imzalanan ve sürücünün imzasının bulunmadığı durumlarda cezalar iptal edilebiliyor. Ayrıca trafik ihlaline ilişkin bir fotoğraf olmalı. Fotoğraf kaydının olmadığı hallerde de tutanağın dayanaksız olduğu gözetilerek itiraz edilebilir. Bu gibi durumlarda trafik cezasının iptaline karar verilebiliyor" diye belirtti.

KAMUYA MI ŞİRKETE Mİ?

Köprü ve otoyollarda kaçak geçiş yapanlara, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin dört katı kadar para cezası uygulanıyor. Geçiş ücretinin 15 gün içinde ödenmesi durumunda ise ceza uygulanmıyor. Ancak çoğu kişi cezasını nasıl sorgulayacağını ve varsa ceza ücretini nereye ödeyeceğini bilmiyor. Merak edilen detayları Avukat Yunus Özak aktardı. Öncelikle geçiş ihlali yapılan yolun işletmesinin kime ait olduğunun oldukça önemli olduğunu belirten Özak, " Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir yolda kaçak geçiş yapıldıysa 'kgm.gov.tr' adresinde 'ihlalli geçiş sorgulama' kısmından bilgi alınabiliyor" dedi.

İCRA SÜRECİ YAŞANABİLİR

Vatandaşların asıl sorun yaşadığı konunun kamu-özel işbirliğiyle yapılan köprü ve otoyollarda olduğunu belirten Özak, "Bu yollarda kaçak geçiş yapan vatandaş, yolu işleten şirketin söz konusu yol için açtığı internet sitesinden cezasını öğrenebilir. Ödemeyi de yine bu sitedeki talimatlar doğrultusunda yapabilir. Ancak son dönemde özel işletilen otoban ve köprülerde vatandaşın canı yanabiliyor. Çünkü sistemsel bir arıza olabiliyor ya da vatandaşın aracındaki kontür/bakiye yetmiyor. Bu durumda şirket bir süre sonra icra takibi başlatıyor" diye konuştu.

TÜKETİCİ HEYETİNE GİDİLMELİ

Vatandaşın icra takibine itiraz etme hakkı olduğunu bilmediğini söyleyen Yunus Özak, "İcra takibine itiraz edilmediğinde durum vatandaşın malına hacze kadar gidebiliyor. Aslında özel bir şirketin işlettiği yolu kullanan vatandaş, 'tüketici' konumundadır. Tüketici Hakem Heyeti'ne gidilmesi durumunda kaçak geçiş yapan vatandaş, örneğin OGS veya HGS'den kaynaklanan bir sorun yaşamışsa, yine geçiş ücretini öder ama faiz işlemişse ondan kurtulabilir" dedi. (Posta)

Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir

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Son Dakika Ekonomi Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir - Son Dakika Ekonomi


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