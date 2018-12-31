Trafik Cezalarından Gelen Paralar Fakirlere Dağıtılıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." dedi.



Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni'ne katıldı.



Törende konuşan Soylu, Tu¨rkiye'nin o¨zellikle son 5 yıldır c¸ok ciddi ve bu¨yu¨k sınavlardan gec¸tiğini belirterek, bu yaşananların alelade bir u¨lkenin altından kalkabileceği, kaldırabilecegˆi is¸ler olmadığını söyledi.



Soylu, Tu¨rkiye'nin kendisine kars¸ı kurulmak istenen bu¨tu¨n tezgahları milletin iradesi, kararı ve ferasetiyle bozduğunu vurgulayarak istikrardan asla taviz vermediklerini ifade etti.



"PKK ile mu¨cadelede sona yaklas¸tık"



Türkiye'nin, üzerindeki go¨c¸ yu¨ku¨ne, tero¨r baskısına, ku¨resel siyasi hesaplara ragˆmen gelis¸mesini ve kalkınmasını su¨rdu¨rdüğünü kaydeden Soylu, "Özellikle PKK ile mu¨cadelede neredeyse Allah'ın izniyle sona yaklas¸tık. Şehirden tamamen sildigˆimiz PKK'yı kırsalda da magˆaraların ic¸ine tıktık. DHKP-C'yi ise kırsaldan tamamen sildik. Yazın oldugˆu gibi kıs¸ın da operasyon halindeyiz. Yerli u¨retim İHA'larımız yukarıdan buluyor, biz as¸agˆıdan topluyoruz. Evlatlarımız bunlara nefes aldırmıyor. Öte yandan bunların beslendigˆi kaynakları kestik. Ele gec¸irdikleri belediyeleri tekrar milletin hizmetine verdik." diye konuştu.



Tunceli'ye dün ve Ağrı'ya birkaç hafta önce yaptığı ziyaretlere değinen Soylu, bu illerde yapılanları ve yaşanan değişimleri anlattı.



Bakan Soylu, "FETÖ'nu¨n neredeyse bu¨tu¨n yapılarını ve sistemlerini c¸o¨kerttik. Artık sadece saklanmaya ve fırsat bulurlarsa kac¸maya c¸alıs¸ıyorlar." dedi.



Go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆıyla mu¨cadelede de ciddi bir mesai harcandığını ifade eden Soylu, Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆının kapasitesinin dörtte üçünün bu meseleye ayrıldığını bildirdi.



Tu¨m birimlerin tek c¸atı altında koordinasyonlu ortak operasyonlar yaptığını dile getiren Soylu, "Bununla birlikte go¨c¸u¨ de vicdanlara uygun s¸ekilde yo¨netiyoruz. Yaklas¸ık 300 bin Suriyeli, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarının sagˆladıgˆı huzur neticesinde u¨lkelerine geri do¨ndu¨." ifadesini kullandı.



"Baronlarından torbacısına hepsinin pes¸indeyiz"



Soylu, uyus¸turucuyla mu¨cadelede de bu¨yu¨k bir teyakkuz halinde olduklarına işaret ederek, "Baronlarından torbacısına kadar hepsinin pes¸indeyiz. Bu yıl yaklas¸ık 140 bin uyuşturucu operasyonu gerc¸ekles¸tirdik. Gec¸en yıl bu sayı 118 bin, o¨nceki yıl 86 bindi. Uyus¸turucu is¸inde go¨zaltılarımız gec¸en yıla go¨re yu¨zde 25 arttı. 2016, 2017, 2018'de uyuşturucuyla ilgili bütün birimlerimizle büyük bir mücadele ortaya koyduk. 2019'da ise uyuşturucuyla mücadelede çok keskin bir yol ortaya koyacağız." diye konuştu.



Uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı ölümlerin geçen yıl 920 olduğunu anımsatan Soylu, yürütülen mücadele sayesinde bu yıl bu sayının 380'e gerilediğini kaydetti.



Soylu, polislere okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırma yönünde verdiği talimatı hatırlatarak bu sözünü eleştirenlere yönelik "Ne yapmalıydım, ne söylemeliydim yani? Misafir mi etselerdi?" ifadelerini kullandı.



Hırsızlık olaylarında yüzde 20 azalma



Polis ve bekc¸i alımlarıyla birlikte asayiş konusunda c¸ok ciddi sonuc¸lar elde edildiğine dikkati çeken Soylu, "Tu¨m hırsızlık olayları gec¸en yıl 427 bindi, bütün güvenlik kuvvetlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın mücadelesiyle bu yıl bu sayı 341 bine du¨s¸tu¨. Yu¨zde 20 azalıs¸ yas¸andı. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Ama daha fazla azalışı hep beraber sağlayacağız. Evden hırsızlık ise gec¸en yıla kıyasla ilk 11 ayda yu¨zde 28 azaldı. Trafikte aldıgˆımız o¨nlemler ve ortaya koydugˆumuz farkındalık sayesinde, arac¸ sayısı artmasına ragˆmen gec¸en yıldan bu yıla 11 aylık do¨nemde, 100 bin arac¸ bas¸ına du¨s¸en o¨lu¨mlu¨ kaza sayısı yu¨zde 7,5, can kaybı yu¨zde 5,7 azaldı." diye konuştu.



Denetlemelerin artırılmasıyla ilgili şikayetler geldiğine değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Tüm Türkiye'de sadece kasım ayında yaptığımız denetlemelerle birlikte 2017'nin kasım ayına göre ölümlü kaza oranı yüzde 29, ölüm sayısı yüzde 28 azaldı. Aralık ayında bu rakam yüzde 40'a çıktı. Yani geçen aralıkta kaybettiğimiz her 10 kişiden 4'ünü bu aralık ayında kaybetmedik. Biz her yıl trafik kazalarında 7 bin 400 can veriyoruz. Biz yüzde 30 azalttığımızı düşünelim. Kaç kişi yapar biliyor musunuz? 3 binin üzerinde.



Bir karar vereceğiz ya 3 binin üzerinde insanın ölmesine göz yumup denetlemeleri azaltacağız veya denetlemelerimizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bana trafik polisi ceza kesmesin diye telkin edenler vatandaşımıza aman ne olursunuz trafik kurallarına uyalım diye telkinde bulunacak. Bu kadar açık ve net. Bunu milletim verecek. Milletim hangi kararı verirse boynumuz kıldan incedir."



Trafik cezalarına da değinen Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." değerlendirmesini yaptı.



6 bin 338 polis adayının mezuniyet heyecanı



Bugu¨n polis meslek egˆitim merkezlerinden toplam 6 bin 338 polis adayının mezun olduğuna dikkati çeken Soylu, mezunlardan, emekli olana kadar, vatandas¸ın düşündüğü gibi du¨s¸u¨nmeye, dertlerini hissetmeye c¸alıs¸malarını istedi.



Bakan Soylu, 10 bin polis alımında müracaat işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve 10 bin 500 bekçiyi de şubat ayı sonu itibarıyla görevlerine başlatacaklarını kaydetti.



Emniyet Teşkilatına son 4 yılda 74 bin 677 polisin kazandırıldığını ifade eden Soylu, bu sayının aktif go¨revdeki polislerin yaklaşık üçte birine denk geldiğini bildirdi.



Polislerden "Daima hazır" yanıtı



Soylu'nun "Du¨nyanın en bu¨yu¨k emanetini, en agˆır yu¨ku¨nu¨ omuzlamaya hazır mısınız?", "İyi polis olmaya hazır mısınız?", "Vatandas¸ 'imdat polis' dedigˆi zaman kos¸maya hazır mısınız?", "Ay yıldızlı bayrağımız nerede dalgalanıyorsa orada go¨rev yapmaya, gerekirse ugˆrunda s¸ehadete kos¸maya hazır mısınız?" sorularını yönelttiği polisler, "Daima hazır" yanıtını verdi.



Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Soylu, mezun olan yeni polislerden görevlerini yaparken şehitleri unutmamalarını istedi.



Salondakilerin ve tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Soylu, artık bu coğrafyada yetimlerin olmaması ve fakirliğin sona ermesi temennisinde bulundu.



Konuşmasının ardından dereceye giren polislere diplomaları ile hediyelerini veren Soylu, tüm mezun polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



"Suçluya hakettiği muamele gösterilecek"



Ankara Valisi Vasip Şahin ise mezuniyet coşkusu yaşayan polisleri tebrik ederek suçluya hak ettiği muameleyi yapmaları gerektiğini ifade etti.



Polislerden, görevleri sırasında kanunlardan asla ayrılmamalarını isteyen Şahin, polislere görevlerinde başarılar diledi.



"Çağdaş polis eğitimini merkeze aldık"



Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da göreve geldiklerinde ilk iş olarak Akademi'yi FETÖ unsurlarından temizlediklerini belirterek tüm eğitim sistemini yenileyerek çağdaş polis eğitimini merkeze aldıklarını söyledi.



Bu süreçte 10 bin 384 komiser yardımcısı, 74 bin 677 polis memuru olmak üzere 85 bin 61 polisi Emniyet Teşkilatı saflarına kattıklarını kaydeden Çolak, Emniyet'in yeni kadrolarla başarılı işler yaptığını anlattı.

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