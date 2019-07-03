Son Dakika Haberleri: 'Trafik cezası' iddialarına yalanlama
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'Trafik cezası' iddialarına yalanlama

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce, son günlerde sosyal medyada "yeni trafik cezaları" adı altında gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, vatandaşlardan kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmemeleri istendi.

'Trafik cezası' iddialarına yalanlama, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğünce, son günlerde sosyal medyada "yeni trafik cezaları" adı altında gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, vatandaşlardan kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmemeleri istendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:32 
Ekonomi
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