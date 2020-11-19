Trafik cezası olanlar dikkat! Peşin ödemede yüzde 25 indirim yapılacak

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

PEŞİN ÖDEMEDE ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I SİLİNİYOR

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, yasanın detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir düzenlemenin yer aldığı görülüyor. Bu detay da trafik cezası ile köprü ve otoyol kaçak geçiş gibi idari para cezalarıyla ilgili. Normalde yasaya göre vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra enflasyona göre güncelleme yapılarak anaparaya ekleniyor. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90'ı siliyor. Yani anaparadan herhangi bir indirim yapılmıyor.

YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK

Ancak, korona cezaları hariç trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu. Ödenmediği için katlanan veya geç bildirim yapıldığı için yeni fark edilen trafik cezalarını yapılandırmak için başvuru yapanlar, peşin ödemeyi seçerse ceza asıllarında da yüzde 25 indirim yapılacak. Bir başka ifadeyle yıllanmış trafik borçları için ceza kesildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeniyormuş gibi işlem yapılacak.