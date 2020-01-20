Trafik cezası yediği sırada araba çarptı - Son Dakika

Ankara'da kuyumcudan döviz aldıktan sonra aracına trafik cezası yazıldığını gören şahıs koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışınca bir araç çarptı. Yaya yol ortasına savrulurken, elindeki paralar ise yola saçıldı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, otomobilini park ederek Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya girdi. Kuyumcudan yüklü miktarda döviz satın alan şahıs, kuyumcudan çıktıktan sonra trafik polislerinin yolun karşısında park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti. Otomobiline yönelen ve koşarak karşıya geçmeye çalışan kişiye sol tarafından gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yol ortasına savrulurken, elinde bulunan paralar da yola saçıldı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilk müdahale edenler ise olay yerine birkaç metre uzaklıkta bulunan trafik polisleri ve vatandaşlar oldu.

(İHA)