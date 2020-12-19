Son dakika: Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı - Son Dakika

Son dakika: Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

19.12.2020 21:49

Son dakika 3. sayfa haberi... Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı Yüksek gerilim hattı direğinde çıkan alkolü vatandaşı müzakereci polis ikna etti Denizli'de alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü vatandaş, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıktı.

Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

Yüksek gerilim hattı direğinde çıkan alkolü vatandaşı müzakereci polis ikna etti

DENİZLİ - Denizli'de alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü vatandaş, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıktı. Aldığı alkolün etkisiyle uzun süre direkte kalan vatandaş, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafik cezası kesildiği öğrenilen Mehmet K., boş arazide bulunan yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direğe çıktı. Mehmet K.'nın direğe tırmandığı gören vatandaşlar, ilk bakışta onu görevli sandı. Daha sonra şahsın yarı çıplak olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.'yı ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti.

Polis ekipleri tüm girişimlerine karşı Mehmet K., ikna olmayınca bölgeye psikolog ve müzakereci polis sevk edildi. Psikolog ve müzakereci polisin uzun ikna çabaları sonuç verdi. Mehmet K., yarı çıplak vaziyette çıktığı yüksek gerilim hattının bulunduğu direkten indi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

Son dakika: Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı
Son dakika: Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı
Son dakika: Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı
Son dakika: Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

Merkezefendi, Mehmet K, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı - Son Dakika


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