Son Dakika Haberleri: Trafik Cezasına Kızınca Eds'yi Kurşunladığı İddiası

Trafik Cezasına Kızınca Eds'yi Kurşunladığı İddiası

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) kurşunladığı önü sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Trafik Cezasına Kızınca Eds'yi Kurşunladığı İddiası, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) kurşunladığı önü sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan EDS'den iki gün sinyal alınamaması ve görüntülerde donma olması üzerine bölgeye teknik ekip görevlendirildi. EDS sistemi üzerinde kurşun izlerini fark eden ekip, durumu merkeze bildirdi.

MOBESE görüntülerini inceleyen polis, bir kişinin EDS sistemine silahla ateş ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, EDS aracılığıyla yazılan cezaya sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Bucak, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı 10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı

Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:36:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Cezasına Kızınca Eds'yi Kurşunladığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]