Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek - Son Dakika

Oto kiralamada yeni dönem başladı. Geçen ay sonunda yapılan düzenleme ile trafik cezaları kiralayan adına kesilecek.

Oto kiralama sektörü, 2021'e müjdeli bir haberle başladı. Trafik cezalarında kiralık araçlara yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Daha önce araç kiralama şirketlerinin sorumlu tutulduğu cezalar, artık kiralayan adına düzenlenecek.

Kiralık araç kullananlar, artık ihlallerinden de sorumlu olacak. Yeni düzenleme, 25 Aralık 2020'de yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile araç kiralama şirketlerinin bürokrasi yükü de hafifleyecek. Firmalar, düzenleme öncesi olası trafik cezaları veya araç hasarları için, boş senet imzalatma, kaparo veya kredi kartı bilgilerini alma gibi uygulamaya başvuruyordu.

Yeni uygulama ile araç kiralayan sürücülerin trafikte daha dikkatli olması bekleniyor.

(İHA)