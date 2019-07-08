Son Dakika Haberleri: Trafik dedektifi eğitimleri devam ediyor
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Trafik dedektifi eğitimleri devam ediyor

51 dakika önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz kuran kursları ve yaz okullarındaki öğrencilere yönelik trafik dedektifi eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediliyor.

Trafik dedektifi eğitimleri devam ediyor, System.String[]
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz kuran kursları ve yaz okullarındaki öğrencilere yönelik trafik dedektifi eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediliyor.

Okulların kapanması ile birlikte faaliyete geçen yaz kuran kursları ve yaz okullarında şu ana kadar 6 bin 805 öğrenciye Yol Kullanıcıları Projesi Kapsamında trafik dedektif eğitimi verildi. Eğitime katılan 6 bin 805 öğrenciye karşıdan karşıya güvenli geçme, okul servis araçlarına güvenli inme binme, trafikte görme görülme kuralları, emniyet kemerini kullanma, seyir halinde cep telefonu ile konuşmama konularında hem kendilerinin hem de ailelerinin uymaları konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda trafik dedektifi olan 6 bin 805 öğrenciye görevlendirme yapılarak trafik dedektif kartları dağıtıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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