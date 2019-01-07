Son Dakika Haberleri: Trafik Dedektifleri Projesi

Trafik Dedektifleri Projesi

1 saat önce

Edirne Jandarma Komutanlığınca Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine eğitim verildi.

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Edirne Jandarma Komutanlığınca Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine eğitim verildi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin Trafik Tim Komutanlığı ve Çocuk Suçları personelince gerçekleştirildiği belirtildi.

Öğrencilerin eğitimi ilgiyle izlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlanması konusundadır. Bu kapsamında ilköğretim öğrencilerine kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Uygulamalı eğitimler sonucunda öğrencilere Trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Eğitim öğretim yılı içerisinde projenin doğrudan hedef kitlesi olan 3-17 yaş grubunda yer alan çocuklara yönelik bilgilendirme seminerleri devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:24 Kaynak: AA

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