Trafik timleri, trafik kurallarına her zaman uyulması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilerin ellerindeki kartlarla birer trafik dedektifi olduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Eğitim kapsamında, öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu 'Trafik Dedektifi' kartları dağıtıldı.

Trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi.

Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Yalınca Ortaokulunda öğrencilere yönelik eğitim çalışması yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nca hayatiyete geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Erzincan 'da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Son Dakika › Güncel › 'Trafik Dedektifleri Projesi' ile Erzincan'da öğrencilere eğitim verildi - Son Dakika

Netanyahu'dan Biden yönetimine benzeri görülmemiş rest: İran ile yapılacak anlaşma bizi bağlamaz

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi

AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi

Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı