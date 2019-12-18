"Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında çocuklara eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında çocuklara eğitim verildi - Son Dakika

"Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında çocuklara eğitim verildi

6 saat önce

"Trafik Dedektifleri Projesi" Ekiplerin eğitim vermesinden görüntü Ekiplerin çocuklara "Trafik Dedektifi" kartları ile çikolata dağıtmasından görüntü Jandarma personelinin çocuklarla yakından ilgilenmesinden görüntü Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Uzman Çavuş...

"Trafik Dedektifleri Projesi"

Ekiplerin eğitim vermesinden görüntü

Ekiplerin çocuklara "Trafik Dedektifi" kartları ile çikolata dağıtmasından görüntü

Jandarma personelinin çocuklarla yakından ilgilenmesinden görüntü

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Alçı'nın çocuklara bilgiler vermesinden görüntü

Drone gören çocukların şaşkınlık yaşaması "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hatay'da çocuklara eğitim verildi

HATAY - Jandarma Genel Komutanlığı ile Opet iş birliğiyle düzenlenen "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, proje kapsamında Hassa ilçesindeki Akbez Salmanuşağı İlkokulu'nda eğitim çalışması yaptı.

Trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında trafik timlerinin havalandırdığı drone, çocukların ilgisini çekti. Öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu "Trafik Dedektifi" kartları ile çikolata dağıtıldı.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Alçı, ilçe genelinde bin 500 trafik dedektifi görevlendirildiğini belirtti.

Öğrencilerin ellerindeki kartlarla birer trafik dedektifi olduğunu ifade eden Alçı, trafik kurallarına her zaman uyulması gerektiğini kaydetti.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında çocuklara eğitim verildi

Jandarma, Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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