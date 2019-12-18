"Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hatay'da çocuklara eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Hatay'da çocuklara eğitim verildi - Son Dakika

"Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hatay'da çocuklara eğitim verildi

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı ile Opet iş birliğiyle düzenlenen "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Opet iş birliğiyle düzenlenen "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, proje kapsamında Hassa ilçesindeki Akbez Salmanuşağı İlkokulu'nda eğitim çalışması yaptı.


Trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi.


Eğitim kapsamında trafik timlerinin havalandırdığı drone, çocukların ilgisini çekti. Öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu "Trafik Dedektifi" kartları ile çikolata dağıtıldı.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Alçı, ilçe genelinde bin 500 trafik dedektifi görevlendirildiğini belirtti.

Öğrencilerin ellerindeki kartlarla birer trafik dedektifi olduğunu ifade eden Alçı, trafik kurallarına her zaman uyulması gerektiğini kaydetti.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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