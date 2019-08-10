Son Dakika Haberleri: Trafik denetimi
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Trafik denetimi

20 dakika önce

Kurban Bayramı öncesi yollardaki önlemlerini arttıran polis ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı.

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Kurban Bayramı öncesi yollardaki önlemlerini arttıran polis ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü Trafik ekipleri, başta trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere trafikteki kural ihlallerini denetledi.
Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan uygulamada, ekipler hem yoldaki denetim noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu.
Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de ceza tutanaklarını tebliğ etti. Ekipler sürücülere, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Denetimde, zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı.
Uygulamada ayrıca çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin, Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında, araçlardaki çocuk yolculara broşür dağıtıldı, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Çamlıca, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:08 Kaynak: AA
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