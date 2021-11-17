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Trafik denetiminde ceza yiyen vatandaş: "Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor" - Son Dakika

Trafik denetiminde ceza yiyen vatandaş: "Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor"

17.11.2021 12:09
Trafik denetiminde ceza yiyen vatandaş: "Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor"

Beykoz'da drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Beykoz'da drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 6 sürücüye toplam bin 34 TL para cezası kesildi. Denetimde emniyet kemeri takmadığı için drone ile tespit edilip cezai işlem uygulanan vatandaş, "Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kavacık köprüsü mevkiinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında trafik polislerince uygulama yapıldı. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

Denetim esnasında emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye kişi başı 144 TL ceza kesilirken 1 sürücüye de cam filminden 314 TL cezai işlem uygulandı. Toplamda 6 sürücüye bin 34 TL ceza kesildi.

Trafik denetiminde emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen Hasan Ateş," Emniyet emniyet kemerim takılı olmadığından dolayı dronelar maşallah havada gördü. Devletin elinden kaçamazsın kurtulamazsın. Emniyet kemeri her zaman için önemlidir. Devlet emniyet kemerini böyle zorunlu kılıyorsa vardır bildiği. Görüyoruz insanlar kaza yapıyorlar sıkıntı oluyor, sıkıntı yaşanıyor ama biz de işte cahilimize geldi arabada sohbet ederken takmayı unuttuk. Taksaydık daha iyi olurdu bu cezayı yemezdik" dedi.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)

Trafik denetiminde ceza yiyen vatandaş: Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor
Trafik denetiminde ceza yiyen vatandaş: Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor
Trafik denetiminde ceza yiyen vatandaş: Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor
Trafik denetiminde ceza yiyen vatandaş: Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor
Trafik denetiminde ceza yiyen vatandaş: Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor

Türk Lirası, Para Cezası, İstanbul, Drone, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trafik denetiminde ceza yiyen vatandaş: 'Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor' - Son Dakika


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