Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı - Son Dakika

Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı

25.12.2020 12:03
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı, System.String[]

HATAY'da, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 257 bin 206 kişiye, toplam 118 milyon 675 bin 864 lira ceza kesildi.

HATAY'da, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 257 bin 206 kişiye, toplam 118 milyon 675 bin 864 lira ceza kesildi. Ekiplerin dronla yaptığı denetimler sırasında, hava aracını fark eden bazı sürücülerin emniyet kemerini ya da maskesini taktığı, bazılarının ise yüzünü kapattığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, en fazla cezayı, hız sınırını aşanlara, yanlış park yapan ve trafikte cep telefonu kullananlara kesti. Yol güzergahlarında görev yapan ekiplerin yanı sıra, il genelindeki 2 bin 83 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), 75 Plaka Tespit Sistemi (PTS) ve dronla yapılan denetimlerde kural ihlalleri 7 gün 24 saat takip an be an takip ediliyor.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLEREkiplerin Antakya Çevre Yolu'nda dronla yaptığı denetimler, ilginç görüntülere sahne oldu. Dronu gören kimleri hemen emniyet kemerini ya da maskelerini takmak için hamle yaparken kimileri havadaki dronu izledi, bazıları da yüzünü kapattı. Bazı vatandaşlar ise kendisini izleyen hava aracının fotoğrafını çekti.  DENETİMLER DEVAM EDECEK

Trafik Şube Müdürlüğü 2020 bilançosuna göre, kuralları ihlal eden 257 bin 206 kişiye, toplamda 118 milyon 675 bin 864 lira ceza kesildi. Denetimlerin il genelinde devam edeceği açıklandı.


Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı

Trafik Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi "Kışın üretilen domates zehir" iddiasına, üreticiden videolu tepki: Ekmeğimizle oynamayın Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yaşlı komşusunu, "Sağlık Bakanlığı çalışanıyım" diyerek teste çağırdı, boş kalan evdeki kasayı çaldı
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak         
11:42
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu         
11:25
Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı         
11:08
Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti         
10:59
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Sabiha Gökçen'de korona testi kavgası! Yolcularla görevliler birbirine girdi Sabiha Gökçen'de korona testi kavgası! Yolcularla görevliler birbirine girdi         
10:28
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 12:19:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei