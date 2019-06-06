Trafik denetiminde sürücülere çikolata ikramı
24 dakika önce
Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerince, yapılan trafik denetimlerinde tatilcilere çikolata ikram edildi.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:09 Kaynak: AA
'nun Gerede
ilçesinde jandarma ekiplerince, yapılan trafik denetimlerinde tatilcilere çikolata ikram edildi. Jandarma
trafik ekipleri ilçenin giriş ve çıkışları ile Ankara
ve Karabük
yollarında bayram süresince trafik denetimlerine devam ediyor.
Durdurdukları araçların sürücülerine dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunan ekipler, ayrıca araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük ile sürücü seyahat karnesi veriyor.
Araçlarda bulunan vatandaşların bayramlarını da kutlayan ekipler, sürücüler ile yolculara şeker ve çikolata ikram ediyor.
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