Son Dakika Haberleri: Trafik denetiminde sürücülere çikolata ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Trafik denetiminde sürücülere çikolata ikramı

24 dakika önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerince, yapılan trafik denetimlerinde tatilcilere çikolata ikram edildi.

Trafik denetiminde sürücülere çikolata ikramı, System.String[]
Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerince, yapılan trafik denetimlerinde tatilcilere çikolata ikram edildi.
Jandarma trafik ekipleri ilçenin giriş ve çıkışları ile Ankara ve Karabük yollarında bayram süresince trafik denetimlerine devam ediyor.
Durdurdukları araçların sürücülerine dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunan ekipler, ayrıca araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük ile sürücü seyahat karnesi veriyor.
Araçlarda bulunan vatandaşların bayramlarını da kutlayan ekipler, sürücüler ile yolculara şeker ve çikolata ikram ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:09 Kaynak: AA
Ankara, Gerede, Bolu, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik denetiminde sürücülere çikolata ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]