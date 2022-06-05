TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: "BİR DAHA POLİS ÇEVİRİRSE DURMAYACAĞIM" - Son Dakika
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TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: "BİR DAHA POLİS ÇEVİRİRSE DURMAYACAĞIM"

05.06.2022 04:49
TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: "BİR DAHA POLİS ÇEVİRİRSE DURMAYACAĞIM"

KARTAL'da trafik ekiplerinin denetiminde alkollü olarak yakalanan ve daha önce de yakalandığı için ehliyetine 2 yıl el konulduğu belirlenen sürücü, "Bir daha durursam suç bulmayın.

KARTAL'da trafik ekiplerinin denetiminde alkollü olarak yakalanan ve daha önce de yakalandığı için ehliyetine 2 yıl el konulduğu belirlenen sürücü, "Bir daha durursam suç bulmayın. Bir daha polis çevirirse durmayacağım" dedi. Ekiplerin abart egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik yaptığı denetimde sürücülere, 36 bin 929 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Kartal sahil yolunda abart egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan sürücülere alkol testi de yapıldı. Eksik evraklı, abart egzozlu ve alkollü sürücülere ceza yağdı. Kurallara uymayan ve eksikleri bulunan sürücülere toplam 36 bin 929 lira ceza kesildi.

"BİR DAHA DURURSAM SUÇ BULMAYIN"

Ekiplerin demetimi sırasında alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, ikinci kez polise yakalandı. Daha önce de alkollü yakalandığı için 2 yıl ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücü, 2.09 promil alkollü çıktı. Sürücünün ikinci kez yakalanması üzerine sürücü belgesinin süresi 5 yıla çıktı. Polisin işlem yapmasına tepki gösteren alkollü sürücü, kameralara dönerek, "Bir daha durursam suç bulmayın. Bir daha polis çevirirse durmayacağım' ifadeleri kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: 'BİR DAHA POLİS ÇEVİRİRSE DURMAYACAĞIM' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: "BİR DAHA POLİS ÇEVİRİRSE DURMAYACAĞIM" - Son Dakika
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