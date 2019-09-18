Son Dakika Haberleri: Trafik denetiminde yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trafik denetiminde yakalandılar

1 saat önce

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları yol denetimlerinde 100'e yakın kaçak mülteci yakalandı.

Trafik denetiminde yakalandılar, System.String[]

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları yol denetimlerinde 100'e yakın kaçak mülteci yakalandı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı yol denetimlerinde durumundan şüphelenilen iki otobüs durdurularak arama yapıldı. Otobüslerde yapılan aramalarda, ülkeye kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu 100'e yakın mülteci yakalandı. Gözetim altına alınan mülteciler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. İşlemlerinin yapılması için yabancılar şubesine gönderilen mültecilerin yapılan sorgulamalarının ardından sınır dışı edileceği bildirildi. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı
İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik denetiminde yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]