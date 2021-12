Trafik denetimindeki helikopteri çeken sürücüye 'telefon' cezası - Son Dakika

ANKARA'da 2 saat süren helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 15 sürücüye para cezası uygulandı. DHA'nın görüntülediği denetimde araç kullanırken cep telefonu ile helikopteri görüntülemeye çalışan sürücü de kamerayla tespit edildi. Sürücüye 'seyir halinde cep telefonu kullanmak'tan 314 lira para cezası uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yapılan denetimi, DHA ekibi de helikopterden takip etti. Trafiğin yoğun olduğu Eskişehir ile Konya yolları güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi. Kural ihlali yapan sürücüler helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 15 sürücüye 'emniyet kemeri takmamak', 'seyir halindeyken telefonla konuşmak', 'şerit ihlali yapmak' gibi nedenlerle para cezası uygulandı.

HELİKOPTERİ ÇEKERKEN YAKALANDI

Denetim sırasında cep telefonu ile havadan trafik denetimi yapan helikopteri görüntülemeye çalışan otomobilin sürücüsü de tespit edildi. Helikopter kamerası ile bir eli direksiyonda diğer elinde telefon bulunurken fotoğrafı çekilen sürücü, uygulama noktasındaki polis ekibine bildirildi. Polisin durdurduğu 34 EBC 998 plakalı otomobilin sürücüsüne 'seyir halinde telefon kullanmak'tan 314 lira para cezası kesildi.

'HAFTADA HAVADAN 3 DENETİM YAPIYORUZ'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Serdar Metin, sürücülerin kurallara uymalarını teşvik edecek yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Metin, "Gördüğümüz ihlalleri karadaki ekiplerimize bildirerek gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Kemer takılmaması, seyir halinde telefon kullanımı, hatalı şerit değiştirme gibi benzeri konularda kural ihlallerini havadaki ekiplerimiz, karadaki ekiplere bildiriyor ve daha sonra cezai işlem uygulanıyor. Bu denetimleri haftada en az 3 kez gerçekleştiriyoruz" dedi.

'KEMER TAKMAYAN SÜRÜCÜ AZALDI'

Metin, emniyet kemerinin önemini her platformda anlattıklarını kaydederek, "Son olarak İçişleri Bakanlığı, 'Bir hareketine bakar hayat' sloganıyla bir motto gerçekleştirdi. Kemer kullanımı kazalarda gerçekten yaralanma ve ölümün önüne geçiyor. Ölümlerde yüzde 45, yaralamalarda yüzde 60 engelleyici olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Eskiden helikopterle denetime çıktığımızda her kontrol ettiğimiz araç sürücüsünün kemer takmadığını görüyorduk; ancak şu an için bunun azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.