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Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar - Son Dakika

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

11.01.2022 17:24

SAMSUN'da modifiyeli araçlarla alakalı gerçekleştirilen uygulamada, 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL ceza yazıldı.

SAMSUN'da modifiyeli araçlarla alakalı gerçekleştirilen uygulamada, 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL ceza yazıldı. Bazı kişilerin uygulama sırasında cam filmlerini söktüğü görülürken, bazıları ise yeniden takacağını belirtti.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 saat süren trafik uygulaması yaptı. Toplam 32 aracın durdurularak incelendiği uygulama sonucu 14 araç sürücüsüne toplam  12 bin 482 TL ceza yazıldı. Uygulama sırasanda bazı kişiler cam filmlerini söktü, bazıları ise cezaya itiraz etmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikte yapılan denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.


Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar
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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar - Son Dakika
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