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Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika

Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi

07.01.2022 17:43
Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi

Burdur'da polis ekipleri bir haftada 2 bin 760 aracı kontrol etti.

Burdur'da polis ekipleri bir haftada 2 bin 760 aracı kontrol etti. Yapılan denetimlerde 348 araç sürücüsüne ceza işlemi uygularken 44 aracı trafikten men etti.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yılbaşı öncesi ve sonrası trafik tedbirlerine yönelik 28.12.2021 ile 04.01.2022 tarihleri arasında denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde 2 bin 760 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 16 sürücüye alkollü araç kullanmaktan 332 sürücüye trafik kanununun diğer maddelerinden ceza işlemi uygulandı. 44 araç trafikten men edilirken, 15 sürücü belgesi geri alındı. - BURDUR

Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi
Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi
Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi

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Trafik Denetleme, Tragger, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika
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