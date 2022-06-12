Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülerin hızlı tespiti ve ön değerlendirmesi çerçevesinde Sakarya'daki trafik denetimlerinde uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Asayiş ve narkotik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde ayrıca teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı. Yapılan test ile uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülerin hızlı tespiti ve bir ön değerlendirme sağlandı. 16 ekip 27 personel ile birlikte 135 araç ve sürücü sorgulanırken, bir sürücünün testinin pozitif çıkması üzerine kan veya idrar numuneleri alınması için hastaneye götürüldü. Ayrıca denetlemelerde 10 sürücüye de alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı. - SAKARYA