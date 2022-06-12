Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı

12.06.2022 10:44
Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülerin hızlı tespiti ve ön değerlendirmesi çerçevesinde Sakarya'daki trafik denetimlerinde uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülerin hızlı tespiti ve ön değerlendirmesi çerçevesinde Sakarya'daki trafik denetimlerinde uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Asayiş ve narkotik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde ayrıca teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı. Yapılan test ile uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülerin hızlı tespiti ve bir ön değerlendirme sağlandı. 16 ekip 27 personel ile birlikte 135 araç ve sürücü sorgulanırken, bir sürücünün testinin pozitif çıkması üzerine kan veya idrar numuneleri alınması için hastaneye götürüldü. Ayrıca denetlemelerde 10 sürücüye de alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı. - SAKARYA

Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı
Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı
Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı
Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı
Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı
Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı
YORUMLAR
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Sakarya'da trafik denetimlerinde 'uyuşturucu kiti' kullanılmaya başlandı Sakarya'da trafik denetimlerinde 'uyuşturucu kiti' kullanılmaya başlandı Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı 'Diorama' ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı 'Diorama' ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik denetimlerinde uyuşturucu test kiti kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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