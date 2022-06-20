Trafik denetimlerine takılan alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde rutin olarak yapılan trafik denetimlerinde alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı. Denetleme sırasında kendisini gazeteci olarak tanıtıp telefonu ile çekim yapmaya başlayan bir sürücü ise bölgeye gelen gerçek gazetecileri görünce direnmeyi bırakıp tutanağı imzaladı. Önce kendisinin gazeteci olduğunu iddia eden alkollü sürücü denetimlere sonradan katılan gerçek basın mensuplarını görünce bu kez gazetecileri hedef alarak onların görüntülerini çekmeye çalıştı.

İddiaya göre, Marmaris'te dün gece yapılan rutin trafik ve asayiş denetimlerinde bir motosiklet sürücüsü kendisini durduran polislere basın mensubu olduğunu söyleyerek görevini yapan memurlara zorluk çıkarmış ve sonrasında gelen basın mensuplarını görünce foyası ortaya çıkıp hemen hedefini gazetecilere yöneltti. Yüksek miktarda alkol aldığı belirlenen şahsın yasa gereği ehliyetine el konuldu, motoru çekici tarafından otoparka çekildi.

Dün gece yapılan uygulamalarda 1 saat içinde, 20 alkollü sürücü tespit edilirken, 2 sürücü belgesi olmayan şahıs, 1 aranan şahıs ve 1 aranan araç ve 11 kasksız motosiklet sürücüsü, denetimlere takılarak cezai işlem uygulandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri Trafik denetimlerinin 7 gün 24 saat yapıldığı Marmaris'te huzur ve güven uygulamalarının daha sık ve ilçenin her noktasında yapıldığı, vatandaşların kendi ve çevre sağlığı için kurallara uymasını istedi. - MUĞLA