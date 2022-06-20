Trafik denetimlerine takılan alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik denetimlerine takılan alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı

20.06.2022 12:53
Trafik denetimlerine takılan alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde rutin olarak yapılan trafik denetimlerinde alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde rutin olarak yapılan trafik denetimlerinde alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı. Denetleme sırasında kendisini gazeteci olarak tanıtıp telefonu ile çekim yapmaya başlayan bir sürücü ise bölgeye gelen gerçek gazetecileri görünce direnmeyi bırakıp tutanağı imzaladı. Önce kendisinin gazeteci olduğunu iddia eden alkollü sürücü denetimlere sonradan katılan gerçek basın mensuplarını görünce bu kez gazetecileri hedef alarak onların görüntülerini çekmeye çalıştı.

İddiaya göre, Marmaris'te dün gece yapılan rutin trafik ve asayiş denetimlerinde bir motosiklet sürücüsü kendisini durduran polislere basın mensubu olduğunu söyleyerek görevini yapan memurlara zorluk çıkarmış ve sonrasında gelen basın mensuplarını görünce foyası ortaya çıkıp hemen hedefini gazetecilere yöneltti. Yüksek miktarda alkol aldığı belirlenen şahsın yasa gereği ehliyetine el konuldu, motoru çekici tarafından otoparka çekildi.

Dün gece yapılan uygulamalarda 1 saat içinde, 20 alkollü sürücü tespit edilirken, 2 sürücü belgesi olmayan şahıs, 1 aranan şahıs ve 1 aranan araç ve 11 kasksız motosiklet sürücüsü, denetimlere takılarak cezai işlem uygulandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri Trafik denetimlerinin 7 gün 24 saat yapıldığı Marmaris'te huzur ve güven uygulamalarının daha sık ve ilçenin her noktasında yapıldığı, vatandaşların kendi ve çevre sağlığı için kurallara uymasını istedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı Sınav bitti, trafik tıkandı Sınav bitti, trafik tıkandı
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik denetimlerine takılan alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:54 Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten aşk tatili! Çift, Bodrum'da birbirini öpücüklere boğarken objektiflere takıldı
12:51 550 bin bakaya ve asker kaçağı için hazırlanan bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
12:49 Yunan Göç ve İltica Bakanı'nın sözlerine üstçavuş düzeyinde açıklama: Darp edilen, değerli eşyaları alınan göçmenleri hayata döndürüyoruz
12:32 Müge Anlı canlı yayında evleneceğini duyurdu! Anlı'nın açıklaması Twitter'da mizah dolu paylaşımlarla karşılandı
12:28 Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu
12:25 Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu
12:04 Uğurcan Çakır'a Benfica kancası! Yeterli teklif gelirse satışına sıcak bakılıyor
11:46 Korsan takside kurşun yağmuruna tuttular! Arka koltukta oturan adam, sırtından vurularak hayatını kaybetti
11:25 Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
11:19 Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 13:02:30. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik denetimlerine takılan alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement