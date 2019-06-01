Son Dakika Haberleri: Trafik denetlemesindeki çocuk: "Bisiklet inşallah bana çıkar"
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Trafik denetlemesindeki çocuk: "Bisiklet inşallah bana çıkar"

1 saat önce

Amasya İl Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik denetlemesinde, 23 Haziran'da sünnet olacak olan Bedirhan Selman Çarıkcı, "Bisikletimin tekeri patlak. Bu bisiklet inşallah bana çıkar" diyerek büyüklerinde sünnet hediyesi istedi.

Trafik denetlemesindeki çocuk:
Amasya İl Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik denetlemesinde, 23 Haziran'da sünnet olacak olan Bedirhan Selman Çarıkcı, "Bisikletimin tekeri patlak. Bu bisiklet inşallah bana çıkar" diyerek büyüklerinde sünnet hediyesi istedi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığının uyguladığı 'Dikkat sizden notlar bizden' projesi kapsamında yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki öğrencilere sürücü seyahat karnesi dağıttı. İçişleri Bakanlığının trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara ise trafik bilinci ile kültürünün yerleştirilmesi ile bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat sizden notlar bizden' projesi Amasya'da da hızla uygulamaya konuldu.

23 Haziran sünnet olacak olan Bedirhan Selman Çarıkcı, "Buraya katılacağım, bisikletimin tekerleği patlak, bu bisiklet inşallah bana çıkar" dedi.

Ekipler, 'Dikkat sizden notlar bizden' projesi kapsamında yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki öğrencilere sürücü seyahat karnesi dağıttı.

Çocuklar tarafından tatil döneminde doldurulan karnelerin 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagi ile @TrafikEgm Twitter adresine yüklenmesi ve yüklenen karneler arasında en çok beğeni alan ilk yüz öğrencinin bisiklet ile ödüllendirilmesi ile öğrencilerin www.trafik.gov.tr adresinden de karne temin edebilecekleri anlatıldı. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:51 Kaynak: İHA
Jandarma, Amasya, Güncel
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