Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı - Son Dakika
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Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gece 23.00'te asfalt atan işçileri ziyaret edip 1 Mayıs'ı kutladı, onlara baklava ikram etti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gece 23.00'te asfalt atan işçileri ziyaret edip 1 Mayıs'ı kutladı, onlara baklava ikram etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren ekipler normalde tamamen kapatılamayan ana arterleri asfaltladı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer korona virüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs'ta asfaltlama çalışması yapan belediyeye bağlı İZBETON şirketi işçilerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile gece saat 23.00'te çalışmaların sürdüğü Yeşildere Caddesine giden Başkan Tunç Soyer, işçilerle sohbet etti ve onlara baklava ikram etti. Başkan Soyer, tüm işçilerle gurur duyduğunu belirterek, "Gece saat 23.00. Üzerinde durduğumuz asfalt 160 derece sıcaklıkta. İnanılmaz zor bir iş. Büyük alın teri döküyorlar, büyük emek veriyorlar. Hepsine minnettarız" dedi.


1 Mayıs'ta işçilerin çalışıyor olmasının içini burktuğunu söyleyen Başkan Soyer, "Ama İzmir'e de hizmet etmek gerekiyor. Bu yolu bizim normal bir günde yapmamız imkansız. Alternatifi olmayan bir yol. Trafik kapatılamadığından 15-20 yıldır komple asfalt çalışması hiçbir zaman yapılamamış burada. Asla bir daha görmek istemediğimiz bu günlerin oluşturduğu fırsatı, daha güzel ve yaşanılır bir İzmir için değerlendirmiş olduk. Bu nedenle durumu biraz da fırsata çevirdik hep beraber. İzmirlilere pırıl pırıl bir yol armağan etmiş olacağız. Arkadaşlarımız çok ciddi çalışma yürütüyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günleri İzmirlilere hizmet için değerlendirmiş oluyoruz el birliği ile. O nedenle çok mutlu ve gururluyum" dedi.


"24 saat asfalt serim uygulama çalışmalarımız var"


İZBETON işçisi Özkan Çarpar, "İşimizi aksatmıyoruz. İzmirliler için hizmete devam ediyoruz. Elimizden geleni halkımız için yapmaya devam edeceğiz. Yılmak yok, çalışmaya devam" dedi. İZBETON Eğitim Çavuşu Ali Karaca da 1 Mayıs'ta görevlerinin başında olduklarını, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günlerde ana caddeleri yenilediklerini, güzelleştirdiklerini ifade etti.


İZBETON Kalite Kontrol Laboratuvarı Sorumlusu Özge Bingöl ise şunları söyledi: "Bu sene salgından dolayı alanlara çıkamadık ama sahalardayız, işimizin başındayız. 24 saat asfalt serim uygulama çalışmalarımız var. Üretimlerimiz devam ediyor. Biz bu yasağı fırsata çevirdik. Çalışmak için uygun bir ortam oluştu. Trafiğe açık alanda parçalı serim yapıyorduk. Şimdi trafiğe kapattığımızdan yolun tüm şeritlerine aynı anda asfalt seriyoruz. Böylece kesinti ve ek yeri oluşmadığından son derece kaliteli, dayanıklı bir satıh elde ediyoruz."


Üç günlük program


İZBETON Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 günde 200 işçiyle yaklaşık 25 kilometrelik asfaltlama çalışmasını tamamlayacak. Mürselpaşa ve Yeşildere caddeleri havalimanı gidiş istikametinde 4,5 kilometre, Bayraklı Altınyol Konak istikameti 5,5 kilometre, Konak-Karabaglar Mithatpaşa caddesi 2,2 kilometre, Gaziemir Akçay Caddesi 1,7 kilometre asfaltlanacak. Ayrıca Urla Neyzen Teyfik Caddesi, Dikili Ugur Mumcu Caddesinde de çalışma yapılacak. - İZMİR

Tunç Soyer, 1 Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:10 Kaynak: İHA


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