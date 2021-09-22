Trafik durdu, hareket başladı - Son Dakika

22 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Trafik durdu, hareket başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası Arabasız Gün Etkinliği kapsamında trafiğe kapatılan Kükürtlü Caddesi, bisikletli gençlere, sokak oyunları ve mini golf oynayan çocuklara kaldı.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini ise Türkiye Belediyeler Birliği'nin yürüttüğü Avrupa Bisiklet Haftası etkinlikleri Bursa'da da renkli görüntülerle devam ediyor. Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapılan sabah sporu ve bisiklet, paten ve kaykayla sağlıklı yaşam turu etkinliğinin ardından bu kez de Arabasız Gün Etkinliği gerçekleştirildi. Kükürtlü Caddesi üzerinde yapılan etkinlikte, bisikletli gençler trafiğe kapanan caddeyi bisikletle turlamanın keyfini yaşarken, Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencileri de beden eğitimi derslerini trafikten arındırılmış cadde üzerinde yaptı. Caddede sokak oyunları ve mini golf oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler güreş ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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