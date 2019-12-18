"Trafik Eğitim Parkı" açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince çocukların eğlenerek trafik kurallarının öğrenmesi amacıyla yapılan "Trafik Eğitim Parkı" törenle açıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende merkez Bağlar ilçesinde yapılan "Trafik Eğitim Parkı"nın açılışı gerçekleştirildi. Parkı gezen Güzeloğlu ve beraberindekiler çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Güzeloğlu, trafik adına anlamlı ve güzel bir gün yaşadıklarını belirterek Trafik Eğitim Parkı'nı kentte ve çocuklara kazandırdıklarını söyledi.

"Çocukların coşkusu her şeyin ötesindedir. Burası onların hem eğlenmesi hem de trafik konusunda eğitilmesi amaçlı parktır. Aynı zamanda anne ve babalarıyla hoşça vakit geçirecek ortam olmasını amaçladık." diyen Güzeloğlu, eğitim sınıfında görsel sunumlar yapıldığını belirtti. Vali Güzeloğlu, "Her çocuğun gönüllü bir trafik elçisi, büyüdüğünde de trafik kurallarına tam uyan yetişkin olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdengeçti ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hizmeti olan parkta trafik güvenliği noktasında geleceğe dönük rol model olan çocukların geleceğin Türkiyesini inşa edeceğini aktardı.

Çocukların anne ve babalarına burada öğrendikleri eğitimin mesajını götüreceklerini aktaran Serdengeçti, parkın hayırlı olmasını diledi.