Son Dakika Haberleri: Trafik Eğitim Parkı'nda, "trafik kurallarına duyarlı toplum" yetiştirilecek
Son Dakika Güncel Trafik Eğitim Parkı'nda, 'trafik kurallarına duyarlı toplum' yetiştirilecek - Son Dakika

Trafik Eğitim Parkı'nda, "trafik kurallarına duyarlı toplum" yetiştirilecek

6 saat önce

Kırklareli Valiliğince hazırlanan "Trafik Eğitim Parkı Projesi" kapsamında çalışmalara başlandı.

Trafik Eğitim Parkı'nda,

Kırklareli Valiliğince hazırlanan "Trafik Eğitim Parkı Projesi" kapsamında çalışmalara başlandı.

Parkın yapımına başlanan alanda incelemelerde bulunan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen eğitim parkında, trafik standartlarına uygun parkurlar ve işaret levhaları, bisiklet yolu, hemzemin yaya geçitleri, afet acil durum eğitimleri ile yangın binaları, kafeterya ve dinlenme alanları, çocuk oyun parkı ve spor alanlarının yer alacağını söyledi.

Bilgin, güzel bir yatırımı Kırklareli'ne kazandırmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara ve çocuklara trafik eğitimleri verileceğini anlatan Bilgin, trafik kurallarına daha duyarlı bir toplum yetişmesini hedeflediklerini kaydetti.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açmayı hedeflediklerini belirten Bilgin, "Trafik Eğitim Parkı Projesi'nin tamamlanarak faaliyete geçmesiyle çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza trafik eğitimi verilecek. Trafik kurallarına daha duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilebilmesinde teorik ve pratik alanda önemli bir eğitim gerçekleştirilecek. Trafik Eğitim Parkı'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:54 Kaynak: AA
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