Trafik eğitim parkında sezonun ilk eğitimi verildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki trafik eğitim parkına sezonun ilk eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki eğitim çalışmalarına başladı.

Gelecek nesillere trafik bilincini aşılamak için haftada iki gün öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilecek. Trafik Eğitim Parkı'nda sezonun ilk eğitiminde Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu ilkokulu öğrencilerini ağırladı.

Öğretmenlerinin gözetiminde birçok öğrenci hem eğlenirken hem de akülü arabalarla güzel zaman geçirdi.

Sezonunu ilk eğitim çalışmasına Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval da katıldı.

Eğitim çalışmalarını yerinde inceleyen Kırçuval, geleceğin teminatı çocuklara trafik kültürünü aşılamak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kırçuval, "Battalgazi Belediyesi olarak 2016'dan beri haftada iki gün çocuklarımıza trafik eğitimi veriyoruz. Eğitimlerin olumlu sonuçlarını hep birlikte gözlemliyoruz. Bundan sonra da hafta da iki kez özellikle kırsal okullardaki öğrencilerimize daha çok bu eğitimlerimizi vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.