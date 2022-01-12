Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı - Son Dakika

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli tüm personele, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konularında, Jandarma Trafik Tim Komutanlıklarınca eğitim veriliyor. Bu kapsamda Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personele dün eğitim verildi.

EĞİTİMDEN 2 SAAT SONRA KIRMIZI IŞIKTAN GEÇTİ

Eğitimin tamamlanmasından yaklaşık 2 saat sonra denetime çıkan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu trafik eğitimini alan personelin, sevk ve idaresindeki devriye müdahale aracıyla Zonguldak- Ereğli kara yolu Kozlu Opet Kavşağı'nda geçiş üstünlüğünü gerektirecek durum olmadığı halde kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti.

İhlali gerçekleştiren jandarma personeline, Jandarma Trafik Timi tarafından kırmızı ışık kuralına uymadığı gerekçesiyle 427 lira idari ceza uygulandı.