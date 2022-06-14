Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı - Son Dakika
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Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı

14.06.2022 13:35
Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı

ERZURUM'da, tematik trafik ve eğlence parkındaki eğitime katılan ana sınıfı öğrencileri, dağıtılan düdükleri çalmaya başladı.

ERZURUM'da, tematik trafik ve eğlence parkındaki eğitime katılan ana sınıfı öğrencileri, dağıtılan düdükleri çalmaya başladı. Topluca düdük çalan öğrenciler, öğretmenlerinin 'Yeterli', 'Düdüklerimizi cebimize koyuyoruz' ikazlarına aldırış etmedi.

Aziziye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay'ın düzenlediği eğitimde ana sınıfı öğrencilerine temel trafik kuralları anlatıldı. Eğitimde 30 öğrenciye düdük de dağıtıldı. Öğrenciler, düdüklerle gürültüye neden olunca öğretmenleri de 'Yeterli', 'Düdüklerimizi cebimize koyuyoruz' diyerek sonlandırmaya çalıştı. Bir süre sonra kek ve meyve suyu ikram edilen öğrenciler, yemek için düdüklerini bıraktı.Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, " Erzurum'da trafik bilincini çocuklarımızdan başlayarak her kesime hatırlatmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz parkta jandarma, emniyet ve Yeşilay'la ortak bir program düzenledik. Çocuklarımız burada trafik eğitimi aldılar. Küçük yaşta başlayan trafik eğitimi ve trafik bilinci bundan sonraki süreç içerisinde de yaşanacak olumsuzlukları çok ciddi anlamda azaltmaktadır. Özellikle çocuklarımızın trafikle olan ilgileri ve bilgileri ebeveynlerine de yansımakta. Bu anlamda ebeveynleri de trafik kurallarına uyma noktasında hassasiyete davet ediyoruz" dedi.


Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı
Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı
Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı
Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı
Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı
Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı
Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı
Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik eğitiminde düdüğü kapan öğrenciler susmadı - Son Dakika

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