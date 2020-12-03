Trafik ekipleri, engelli parklarına park eden sürücülere ceza yağdırdı - Son Dakika

3 Aralık Engelliler Günü'nde, hastane bahçesinde engelli otoparkına araçlarını park eden sürücüler için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, araçlarını engelli otoparkına park eden sürücülere ceza yağdırdı.

3 Aralık Dünya Engelliler gününde toplumun çeşitli kesimlerinden engelliler ile ilgili mesajlar paylaşılıyorken, onların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekilirken, Atatürk Devlet Hastanesi otoparkında engelliler için ayrılan engelli otoparkları, sağlıklı sürücülerin yaptığı parklarla doldu. Şikayet üzerine hastane bahçesine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şu be Müdürlüğü ekipleri, araçlarını engelli otoparklarına park eden sürücüleri affetmedi. Engelli olmadığı belirlenen araç sürücülerine, trafik ekipleri cezai işlem uyguladı. Ekipler, araç sahiplerine toplamda 4 bin 752 TL para ceza yazdı. Yetkililer, özellikle engellilerin hayatını kolaylaştırmak için uygulamalarına devam edeceklerini belirttiler. - DÜZCE