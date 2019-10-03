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Trafik ekipleri sıkı denetimde

2 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri D/100 karayolu Gölyaka sapağı mevkiinde trafik denetimi yaptı.

Trafik ekipleri sıkı denetimde, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri D/100 karayolu Gölyaka sapağı mevkiinde trafik denetimi yaptı. Denetimde kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.


Düzce D-100 karayolunda trafik kazalarının önüne geçmek isteyen bölge trafik ekiplerinin uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Anadolu ile Avrupa arasında en önemli geçiş güzergahı olan Düzce'de trafik ekipleri karayolunda kuş uçurtmuyor. Ekipler, D-100 karayolu Gölyaka sapağı mevkiinde kurdukları uygulama noktasında araçları tek tek durdurarak, araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol ediyor. Trafik ekipleri kural ihlali yapan sürücülere ceza tatbik ediyor. - DÜZCE

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:07 Kaynak: İHA
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