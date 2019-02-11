Son Dakika Haberleri: Trafik Ekipleri Sürücüleri Bilgilendirerek Broşür Dağıttı

Trafik Ekipleri Sürücüleri Bilgilendirerek Broşür Dağıttı

1 saat önce

Aksaray'da polis ekipleri yaptıkları uygulamalarla sürücüleri bilgilendirerek broşürler dağıttı.

Trafik Ekipleri Sürücüleri Bilgilendirerek Broşür Dağıttı, System.String[]
Aksaray'da polis ekipleri yaptıkları uygulamalarla sürücüleri bilgilendirerek broşürler dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının en az seviyeye düşürülmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla başlatılan trafik bilinci eğitimi kapsamında Aksaray'da sürücülere yönelik bilgilendirme yaptı. Şehrin belirli bölgelerinde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından bastırılan el broşürlerini sürücülere dağıttı. Otomobilleri tek tek durdurarak bilgilendirme yapan polis ekipleri, kentin birçok bölgesinde aynı uygulamayı gün boyu sürdürdü. Özellikle yayaların önemine vurgu yapan, yayaların geçiş üstünlüğünü anlatan polis ekipleri, yayalara yol vermeme hakkında uygulanan trafik cezalarıyla ilgili de bilgiler aktardı. Uygulamalardan memnun olduğunu belirten vatandaşlar ise bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Polis, Aksaray, 3. Sayfa
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