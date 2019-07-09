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Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamalarına devam ediyor

1 saat önce

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamalarına devam ediyor, System.String[]
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, araç sürücüleri için alkol, emniyet kemeri ve çevreye rahatsızlık veren modifiyeli araçlara yönelik uygulamalarına devam ediyor. Afyon Kocatepe Üniversitesinin yaz okulu eğitimi dolayısıyla üniversite öğrencilerinin çoğunlukla bulunduğu Erenler bölgesinde gerçekleşen kontrollerde eksiklikleri bulunan veya kurallara uymayan sürücülere çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

Esnaf ve üniversite öğrencileri yapılan uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getirirken Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
Afyon, 3. Sayfa
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