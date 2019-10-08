Son Dakika Haberleri: Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamarına devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamarına devam ediyor

Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamarına devam ediyor

1 saat önce

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri üniversite bölgesinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamarına devam ediyor, System.String[]

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri üniversite bölgesinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri üniversite öğrencilerinin çoğunlukla yaşadığı Erenler bölgesinde uygulamalarına hız kesmeden sürdürüyor.


Araç ve yaya yoğunlunun fazla olduğu Erenler bölgesinde ekipler, araç sürücüleri için alkol denetimi, emniyet kemeri ve çevreye rahatsızlık veren modifiyeli araçlara yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.


Gerçekleşen kontrollerde eksiklikleri bulunan veya kurallara uymayan sürücülere çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.


Esnaf ve üniversite öğrencileri yapılan uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getirirken Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Erenler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
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