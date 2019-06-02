Trafik ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
14 dakika önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde, trafik ekipleri yol kontrol noktalarında sürücülerin bayramını kutlayarak, kolonya ve şeker ikram etti.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:05 Kaynak: AA
'nın Pozantı
ilçesinde, trafik ekipleri yol kontrol noktalarında sürücülerin bayramını kutlayarak, kolonya ve şeker ikram etti.
Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesi ekipleri, durdurdukları araç sürücülerinin bayramlarını kutladı.
Sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyaran ekipler, şeker ikram etti.
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