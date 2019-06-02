Son Dakika Haberleri: Trafik ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
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Trafik ekipleri vatandaşların bayramını kutladı

14 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde, trafik ekipleri yol kontrol noktalarında sürücülerin bayramını kutlayarak, kolonya ve şeker ikram etti.

Trafik ekipleri vatandaşların bayramını kutladı, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde, trafik ekipleri yol kontrol noktalarında sürücülerin bayramını kutlayarak, kolonya ve şeker ikram etti.
Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, durdurdukları araç sürücülerinin bayramlarını kutladı.
Sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyaran ekipler, şeker ikram etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Pozantı, Güncel
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