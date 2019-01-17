Trafik Ekiplerinde Sürücülere Uyarı

Kayseri'deki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyardı.

Kayseri'deki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyardı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki şehirlerarası yollarda meydana gelebilecek trafik kazalarını önleyebilmek için zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istendi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yola çıkacak sürücülerin araçlarında mutlaka kış lastiklerinin takılı olması gerekiyor. Yanlarında zincir, takoz ve çeki halatı bulundurmaları, yola devam edemeyen sürücülerin uygun tesislerde bekleme yapmaları, şehirlerarası yolları kullanacak olan vatandaşlarımızın güvenli ve kazasız bir şekilde yolculuk yapmaları için önem arz etmektedir."

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