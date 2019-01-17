Son Dakika Haberleri: Trafik Ekiplerinde Sürücülere Uyarı

Trafik Ekiplerinde Sürücülere Uyarı

56 dakika önce

Kayseri'deki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyardı.

Trafik Ekiplerinde Sürücülere Uyarı, System.String[]
Kayseri'deki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki şehirlerarası yollarda meydana gelebilecek trafik kazalarını önleyebilmek için zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yola çıkacak sürücülerin araçlarında mutlaka kış lastiklerinin takılı olması gerekiyor. Yanlarında zincir, takoz ve çeki halatı bulundurmaları, yola devam edemeyen sürücülerin uygun tesislerde bekleme yapmaları, şehirlerarası yolları kullanacak olan vatandaşlarımızın güvenli ve kazasız bir şekilde yolculuk yapmaları için önem arz etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi

Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:47:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Ekiplerinde Sürücülere Uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]