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Trafik ekiplerinden bayram denetimi

38 dakika önce

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama ile bayram öncesinde Balıkesir trafiği denetlendi.

Trafik ekiplerinden bayram denetimi, System.String[]
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama ile bayram öncesinde Balıkesir trafiği denetlendi. Ağırlıklı olarak otobüs, minibüs ve motosikletlere yönelik yapılan uygulamada sürücüler uyarıldı.

Balıkesir trafik ekiplerince bayram öncesinde denetimler sıklaştırıldı. Şehrin merkezi ile giriş ve çıkış noktalarında yapılan uygulama ile otobüs ve minibüslerin fazla yolcu alıp almadığı ile uzun yol sürücülerinin yorgunluk durumları kontrol edildi. Radar uygulamalarının da yapıldığı denetimlerde, motosiklet sürücüleri de kask konusunda uyarıldı. Drone kullanılan uygulamalarda 126 araç kontrol edilirken 31 araca 9 bin 807 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin bayram boyunca süreceği açıklandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:21 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa
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