Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi - Son Dakika

Samsun'da trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında korona virüsten dolayı fazla yolcu denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre korona virüsten dolayı toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yüzde ellisinin üzerinde yolcu taşımaları yasaklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu genelge doğrultusunda bu sabah İlkadım ilçesinde toplu taşıma araçlarında 'fazla yolcu denetimi' başlattı. Yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza yazıldı. - SAMSUN