Trafik ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletli yakalandı - Son Dakika

Kadıköy'de trafik ekiplerinin denetim noktasından kaçmaya çalışan motosikletli şüpheli yakalandı.

Olay, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. Denetim yapan trafik ekiplerinin şüpheli görerek durdurmak istedikleri motosikletli Y.E.S. kaçmaya çalıştı.

Bu sırada kaçan şüpheliyi durdurmak isteyen trafik polislerinden biri müdahale ettiği motosikletin peşinden sürüklendi. Elinden ve ayağından hafif yaralanan trafik polisi şüphelinin kaçmasına engel olmayı başardı.

Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şüphelinin motosiklet ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

"Polisin dur ihtarına uymamak"tan hakkında işlem yapılan şüpheli olay yerine çağrılan asayiş ekiplerine teslim edildi.