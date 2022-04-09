Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim

09.04.2022 16:42

Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim 10 günlük denetiminde 918 motosikletliden 353'üne kask cezası yazıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 10 gün içerisinde yapılan denetimlerde 918 adet motosiklet denetlenirken 353 motosiklet sürücüsüne kask...

Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim

10 günlük denetiminde 918 motosikletliden 353'üne kask cezası yazıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 10 gün içerisinde yapılan denetimlerde 918 adet motosiklet denetlenirken 353 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uygulandı. Denetlenen 3 bin 576 araçtan 38'i trafikten men edilirken, 19 adet sürücü belgesine el konuldu.

Konuyla ilgili olarak Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada; motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümü kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiğine, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğüne dikkat çekildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına yönelik olarak son 10 günlük süre içerisinde yapılan denetimlerde 3 bin 576 araç denetlendi.

Denetlenen bu araçlardan eksiği bulunan bin 107 araç sürücüne ilgili maddelerden Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

Ayrıca 918 adet motosiklet ve motorlu bisiklet denetlenerek, denetlenen motosiklet ve motorlu bisikletlerden eksikleri bulunan 353 adet motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 78/1-B (Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kask kullanmamak)kuralını ihlal etmesinden ve diğer ilgili maddelerden Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

Son 10 günlük süre içerisinde denetlenen araçlardan Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden 38 araç trafikten men edilmiş olup 19 adet sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi.

Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim
Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim
Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim
Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim
Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim
Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim

YORUMLAR
500
Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü MİNİBÜS, TRAFİK EKİBİNİN MOTOSİKLETİNE ÇARPTI: 2 POLİS YARALI MİNİBÜS, TRAFİK EKİBİNİN MOTOSİKLETİNE ÇARPTI: 2 POLİS YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
16:01 Ünlü onkologdan kanserden korunma tavsiyesi: Ev yoğurdu yiyin!
15:59 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi
15:56 Haliç derbisinde kazanan Volkan Demirel'in takımı Karagümrük oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 17:29:32. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülere yönelik denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement