Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine eğitim - Son Dakika

Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine eğitim

6 saat önce

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca ilçede faaliyet gösteren okul servis şoförlerine eğitim veriliyor.

Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine eğitim, System.String[]

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca ilçede faaliyet gösteren okul servis şoförlerine eğitim veriliyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl döneminin başlaması üzerine polis ve jandarma trafik ekipleri servis şoförlerinin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara hız verdi.


Bu kapsamda Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen eğitim programında, okul servis araçları yönetmeliği ve okul servis araçlarındaki yükümlülükler ve uyulması gereken kurallar sürücülere anlatıldı.


Trafik ekipleri, okul servis araçlarının trafik kurallarına uymasının önemine değindi.


Eğitim öğretimin yılının ilk döneminde de polis ve jandarma trafik ekiplerinin sıkı bir denetim yapıldığı, denetimlerin yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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