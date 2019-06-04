Son Dakika Haberleri: Trafik ekiplerinden sürücülere lokum ikramı
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Trafik ekiplerinden sürücülere lokum ikramı

10 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde yola çıkan sürücülere lokum ikramında bulundu.

Trafik ekiplerinden sürücülere lokum ikramı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde yola çıkan sürücülere lokum ikramında bulundu.
Sandıklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uygulama yaptı.
Ekipler, araçları yol kontrol noktasında çevirerek sürücülere ceza kesmek yerine araç içerisindekilerin bayramını kutlayarak, hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunup lokum dağıttı.
Trafik ekiplerini ziyaret eden Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutladı.
Trafikte vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Tortop, dikkatli araç sürmeleri konusunda da sürücülerde uyarıda bulundu.
Bayram nedeniyle hastanedeki hastaları ziyaret ettiklerini belirten Tortop, "Jandarma Komutanlığında askerlerimizle bayramlaştık, şimdi de trafikte seferde olan yolcularımızla bayramlaştık. Trafikte dikkatli olmaları konusunda onlara uyarılarda bulunduk. Buradan huzurevine gideceğiz, yaşlılarımız ile bayramlaşacağız. Aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum, Allah'tan nice bayramlara ulaşmamızı niyaz ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:08 Kaynak: AA
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