Trafik ekiplerinden toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Adıyaman'da korona virüsü ile ilgili tedbirler en üst seviyede alınmaya devam ediyor.



Kent genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri toplu taşıma araçlarında denetimleri sıklaştırıldı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşımada uyulması gereken kurallarla yüzde 50 yolcu kapasitesi ve araç içi oturma düzeni ilgili araç şoförlerini ve araç içerindeki kontrollerine de devam ediyor.



Ekipler şehiriçi toplu taşıma araçlarını durdurarak kurallara uyup uyulmadığını kontrol ediyor. - ADIYAMAN